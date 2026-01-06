Il trasferimento di Alexander Sørloth verso il Fenerbahçe sembra ormai vicino, segnando un cambiamento importante per il suo futuro. Dopo aver suscitato interesse anche in Italia, con la Juventus tra le società interessate, il giocatore si avvicina ora alla Turchia. La trattativa sembra procedere con concretezza, aprendo una nuova fase nella carriera del centravanti norvegese e modificando gli equilibri del mercato invernale.

Il futuro di Alexander Sørloth si allontana dall’Italia, almeno in questa finestra invernale. Il nome del centravanti dell’ Atletico Madrid era stato monitorato anche dalla Juventus, ma lo scenario prende un’altra direzione. Secondo quanto filtra, la priorità concreta è il Fenerbahçe, pronto a muoversi con decisione. Il club di Istanbul sta preparando un mercato ambizioso e, oltre a Sørloth, lavora anche su Matteo Guendouzi. La posizione dei Colchoneros è chiara: nessuna uscita a gennaio senza un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il Fenerbahçe, già attivo nei contatti e pronto a un possibile affondo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Sørloth verso la Turchia: il Fenerbahçe fa sul serio

