Una giovane di 28 anni di Lecco ha raccontato di essere stata vittima di molestia da parte di un collega. La sua testimonianza evidenzia il dolore e la vergogna vissuti, insieme alla difficoltà di ottenere ascolto e supporto. Questa vicenda mette in luce le sfide delle vittime nel denunciare abusi sul lavoro e l’importanza di un’attenzione reale e rispettosa nei loro confronti.

Merate (Lecco), 6 gennaio 2026 – Il senso di vergogna, benché vittima, per la molestia subita. L’umiliazione non solo di non essere creduta, ma di essere sottoposta quasi a un interrogatorio da chi avrebbe dovuto difenderla e invece se ne è lavato le mani. La rabbia di non esser stata in grado di reagire subito. La sofferenza di dover continuare a lavorare fianco a fianco con chi ha compiuto quel gesto ignobile. Troppo da sopportare per una giovane ragazza vulnerabile di 28 anni, la più giovane e la più vulnerabile del gruppo e per questo presa di mira dal collega più spregiudicato. Ha provato a resistere, andare avanti, fingere che non fosse accaduto nulla, ma, dopo tutto quello che aveva subito, il male di vivere si è impossessata di lei e ha tentato di uccidersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sono stata molestata dal collega”: il dramma di una giovane 28enne lecchese, che tenta il gesto estremo

Leggi anche: “Sono sola a Natale”. Anziana tenta il gesto estremo: la reazione dei carabinieri fa piangere tutti

Leggi anche: Paderno d'Adda, uomo tenta il gesto estremo sul ponte San Michele: salvato all'ultimo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Sono stata molestata dal collega”: il dramma di una giovane 28enne lecchese, che tenta il gesto estremo; Will Smith accusato di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph, licenziato dopo l'episodio in hotel; Dieci persone che hanno diffuso false affermazioni sulla first lady francese Brigitte Macron sono state dichiarate colpevoli di cyberbullismo a Parigi.

Le salme di cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana sono arrivate in Italia con volo militare dalla Svizzera e per loro è stata allestita la camera ardente. Tanti i giovani presenti: “Siamo tutti distrutti” - facebook.com facebook

“Quell’onda di fuoco è stata improvvisa e devastante, ancora non so come sono sopravvissuta". Alessandra Galli, bellunese di 55 anni, affida ai famigliari le parole che, da sedata, riesce a pronunciare, è la prima ferita italiana ad essere nelle condizioni di parl x.com