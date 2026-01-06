Sono stata molestata dal collega | il dramma di una giovane 28enne lecchese che tenta il gesto estremo
Una giovane di 28 anni di Lecco ha raccontato di essere stata vittima di molestia da parte di un collega. La sua testimonianza evidenzia il dolore e la vergogna vissuti, insieme alla difficoltà di ottenere ascolto e supporto. Questa vicenda mette in luce le sfide delle vittime nel denunciare abusi sul lavoro e l’importanza di un’attenzione reale e rispettosa nei loro confronti.
Merate (Lecco), 6 gennaio 2026 – Il senso di vergogna, benché vittima, per la molestia subita. L’umiliazione non solo di non essere creduta, ma di essere sottoposta quasi a un interrogatorio da chi avrebbe dovuto difenderla e invece se ne è lavato le mani. La rabbia di non esser stata in grado di reagire subito. La sofferenza di dover continuare a lavorare fianco a fianco con chi ha compiuto quel gesto ignobile. Troppo da sopportare per una giovane ragazza vulnerabile di 28 anni, la più giovane e la più vulnerabile del gruppo e per questo presa di mira dal collega più spregiudicato. Ha provato a resistere, andare avanti, fingere che non fosse accaduto nulla, ma, dopo tutto quello che aveva subito, il male di vivere si è impossessata di lei e ha tentato di uccidersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
