Sonnolenza dopo pranzo ecco perché arriva e come evitarla

La sensazione di sonnolenza dopo pranzo è comune durante le festività, spesso causata da fattori come la digestione e la scelta alimentare. Comprendere le cause può aiutare a gestire meglio questa condizione. In questo articolo, esploreremo le ragioni della sonnolenza post-prandiale e offriremo semplici suggerimenti per prevenirla, favorendo una giornata più energica e serena.

L'Epifania ogni festa porta via, ma dopo i pranzi e le cene di questo periodo spesso fatichiamo a tenere gli occhi aperti. Ma perché questa botta di sonnolenza? A chiarire il fenomeno sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Che spiegano come non si tratti della 'digestione' che concentra l'afflusso di sangue nello stomaco. Se fosse vero, infatti, "avremmo sonno anche durante l'attività fisica, quando il maggior afflusso di sangue è diretto ai muscoli". Nel mirino piuttosto "la combinazione di pietanze ricche di carboidrati e grassi, il consumo di alcol, gli orari disordinati: provocano stanchezza, torpore e interferiscono con il ciclo sonno-veglia. STANCHEZZA, GONFIORE E CALO ENERGETICO DOPO LE FESTE: COSA DICE LA FISIOLOGIA Il periodo successivo alle festività è spesso caratterizzato da una sensazione diffusa di affaticamento fisico e mentale, difficoltà di concentrazione, gonfiore

