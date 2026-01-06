Sonnolenza dopo pranzo ecco perché arriva e come evitarla

Da lapresse.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sensazione di sonnolenza dopo pranzo è comune durante le festività, spesso causata da fattori come la digestione e la scelta alimentare. Comprendere le cause può aiutare a gestire meglio questa condizione. In questo articolo, esploreremo le ragioni della sonnolenza post-prandiale e offriremo semplici suggerimenti per prevenirla, favorendo una giornata più energica e serena.

L’Epifania ogni festa porta via, ma dopo i pranzi e le cene di questo periodo spesso fatichiamo a tenere gli occhi aperti. Ma perché questa botta di sonnolenza? A chiarire il fenomeno sono i medici anti-bufale di  Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo  (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Che spiegano come non si tratti della ‘digestione’ che concentra l’afflusso di sangue nello stomaco. Se fosse vero, infatti, “avremmo sonno anche durante l’attività fisica, quando il maggior afflusso di sangue è diretto ai muscoli”. Nel mirino piuttosto “la combinazione di pietanze ricche di carboidrati e grassi, il consumo di alcol, gli orari disordinati: provocano stanchezza, torpore e interferiscono con il ciclo sonno-veglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sonnolenza dopo pranzo ecco perch233 arriva e come evitarla

© Lapresse.it - Sonnolenza dopo pranzo, ecco perché arriva e come evitarla

Leggi anche: La Regina Elisabetta faceva pesare gli ospiti prima e dopo il pranzo di Natale. Ecco perchè

Leggi anche: Mamma e figlia morte a Campobasso dopo il pranzo di Natale: «Ecco come bisogna conservare i cibi»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.