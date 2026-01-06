Sonno dopo pranzo? E’ normale ma non è colpa della digestione

Il sonno dopo pranzo è una risposta comune del corpo, spesso causata da pasti abbondanti e abitudini irregolari. Tuttavia, non sempre si tratta di una semplice digestione. La combinazione di alimenti ricchi di carboidrati e grassi, l’assunzione di alcol e gli orari disordinati possono contribuire a sensazioni di stanchezza e torpore, influenzando il ciclo sonno-veglia.

Sonnolenza dopo pranzo, ecco perché arriva e come evitarla - La sensazione di torpore dopo aver mangiato più del solito si chiama sonnolenza postprandiale ed è molto comune. msn.com

“Dopo settimane con ritmi diversi, qualche ora di sonno in meno o, con buona probabilità, una maggior dose di sedentarietà rispetto al solito per stare con i propri cari, è frequente avvertire rigidità e fastidi a schiena e collo, ma anche a spalle, polsi e ginocchia - facebook.com facebook

