Sonno dopo pranzo? E’ normale ma non è colpa della digestione
Il sonno dopo pranzo è una risposta comune del corpo, spesso causata da pasti abbondanti e abitudini irregolari. Tuttavia, non sempre si tratta di una semplice digestione. La combinazione di alimenti ricchi di carboidrati e grassi, l’assunzione di alcol e gli orari disordinati possono contribuire a sensazioni di stanchezza e torpore, influenzando il ciclo sonno-veglia.
(Adnkronos) – La sonnolenza, specie dopo pranzi e cenoni impegnativi, come quelli delle recenti feste, ha cause molteplici: la combinazione di pietanze ricche di carboidrati e grassi, il consumo di alcol e gli orari disordinati provocano stanchezza, torpore e interferiscono con il ciclo sonno-veglia. "Assopirsi per qualche decina di minuti, occasionalmente, non è dannoso". Nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
