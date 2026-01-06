Sondrio nella morsa del gelo | i posti letto per i senzatetto sono quasi al completo

A Sondrio, le temperature particolarmente basse stanno mettendo a dura prova le persone senzatetto, con i posti letto disponibili ormai quasi esauriti. In un contesto di freddo intenso, la mancanza di rifugi adeguati rappresenta un rischio reale per la vita di chi si trova in difficoltà. È importante monitorare la situazione e garantire adeguate risposte di emergenza per proteggere le persone più vulnerabili durante questo periodo di grande gelo.

Sondrio, 6 gennaio 2026 – In queste giornate di temperature abbondantemente sotto lo zero morire di freddo non è soltanto un'espressione sulla bocca di tutti, ma un rischio concreto, se non si hanno un tetto sopra la testa, coperte e qualcosa di caldo da mangiare e da bere. Ben lo sanno i volontari della Caritas che per il quarto anno seguono anche a Sondrio il "Progetto Betlemme" nato a Como nel 2020, in pieno Covid, quando i dormitori erano troppo affollati. La mappa. Nel capoluogo l'accoglienza notturna temporanea nel periodo invernale delle persone senza dimora della città avviene in alcuni locali dell'oratorio Angelo Custode, in pieno centro storico.

