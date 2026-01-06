Il sondaggio condotto dall'istituto Piepoli analizza l’andamento del consenso tra gli elettori italiani, confrontando i dati di gennaio dello scorso anno con la situazione attuale. I risultati evidenziano un aumento significativo del supporto per Fratelli d’Italia, segnando una tendenza che si configura come una delle più rilevanti degli ultimi tempi. Questi dati offrono uno sguardo accurato sulle dinamiche politiche in corso nel paese.

Una cifra mai vista. L'istituto Piepoli ha realizzato un sondaggio che mostra quanto è cambiato il gradimento degli elettori italiani nei partiti politici dal gennaio dello scorso anno. Come sempre, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia comandano la classifica. E il dato clamoroso: in un anno ha conquistato l'1,5%, piazzandosi così al 32%. Bene anche le altre formazioni politiche di centrodestra. Forza Italia ha guadagnato lo 0,5% e si attesta al 9%. La Lega, invece, stabile all'8,5%. Stesso discorso per Noi Moderati, fermo all'1,5%. Spostandoci dalle parti del campo largo, il quadro si fa molto più drammatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Piepoli, FdI sempre più a valanga: una cifra mai vista

