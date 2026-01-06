Somma Lombardo gli sparano un colpo alla testa | salvo per miracolo Caccia agli autori

A Somma Lombardo, nella notte, una sparatoria ha colpito alla testa un uomo, fortunatamente rimasto salvo. L’episodio, avvenuto in un contesto di alcool e violenza, ha generato grande preoccupazione nella comunità. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per individuare gli autori dell’episodio.

Somma Lombardo (Varese) – La notte di alcol e violenza poteva trasformarsi in un'esecuzione a sangue freddo. Un colpo partito, una pistola puntata alla testa, il rumore secco dello sparo e poi il miracolo: il proiettile che sfiora il bersaglio e lascia in vita un 27enne di origine ucraina, residente in città, noto alle forze dell'ordine. È accaduto domenica sera in viale del Moro, nel rione di Mezzana. Un episodio che ha fatto scattare la caccia ai responsabili. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ucraino si sarebbe recato in uno degli alloggi popolari della zona, attirato da una chiamata di conoscenti di nazionalità marocchina: dovevano restituirgli alcuni oggetti.

