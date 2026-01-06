solofra piange la perdita di fabio de maio

Solofra si stringe intorno alla famiglia di Fabio De Maio, che ci ha lasciato a pochi giorni dal suo 41º compleanno, dopo una lunga malattia. La comunità ricorda con rispetto la sua figura, esprimendo cordoglio e vicinanza in questo momento di dolore.

La comunità di Solofra piange la scomparsa di Fabio De Maio, venuto a mancare a soli pochi giorni dal compimento del suo 41º compleanno, dopo una lunga e sofferta battaglia contro la malattia.La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città, provocando un'ondata di dolore e di ricordo.

