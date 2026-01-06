Solidarietà | i doni della Befana dei Vigili del fuoco nella pediatria del ' Lotti'

6 gen 2026

La Befana dei Vigili del Fuoco di Cascina, insieme ai volontari di Pontedera e Ponsacco, ha portato sorrisi e doni ai bambini della pediatria dell'ospedale 'Lotti'. Un gesto di solidarietà che ogni anno, con semplicità e spontaneità, contribuisce a rendere più sereno il soggiorno dei piccoli pazienti. Un momento di vicinanza e attenzione verso le famiglie e i bambini ricoverati.

Anche quest’anno la solidarietà ha preso la forma di una calza colorata e di un sorriso sincero. La Befana dei Vigili del fuoco di Cascina, insieme ai volontari del distaccamento di Pontedera e Ponsacco, ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria e pronto soccorso pediatrico. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

