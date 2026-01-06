Sono ancora disponibili alcuni posti per lo spettacolo di Drama Teatro, “Sogno di essere trasparente”, ispirato alla biografia di Paolo Ventura e alle sue opere esposte nella mostra “L’oca gigante e altre meraviglie” a Palazzo Santa Margherita a Modena, in collaborazione con Fondazione Ago. Un’occasione per scoprire un’interpretazione teatrale delle creazioni dell’artista, immersi in un ambiente ricco di suggestioni visive e narrativi.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per assistere allo spettacolo di Drama Teatro ‘ Sogno di essere trasparente ’, ispirato alla biografia dell’artista Paolo Ventura e alle sue opere immaginifiche della mostra ‘L’oca gigante e altre meraviglie’ in corso a Palazzo Santa Margherita a Modena con Fondazione Ago. La rappresentazione è in programma sabato (il 10 gennaio alle 17 e alle 18) proprio negli spazi dell’allestimento e lo spettacolo è gratuito, incluso nel costo del biglietto (per prenotazioni: agomodena.it). La mostra, curata da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, propone opere che rappresentano brevi narrazioni dove rimane aperto il confine tra verosimile e fantastico e dalle quali emergono la fascinazione dell’artista per il circo, il travestimento, i racconti di guerra, il suo rapporto con il gemello e i riferimenti a una città, Modena, più inventata che reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sogno di essere trasparente’. Drama Teatro e le opere di Ventura

Leggi anche: Rajwa di Giordania, divina in azzurro con l’abito da sogno trasparente

Leggi anche: “Le opere dell’uomo”, le "Lezioni di storia" tornano al Teatro Verdi di Padova

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sogno la libertà per i ragazzi di Caracas e Teheran. L’obiettivo deve essere garantire nuove elezioni in Venezuela, quelli di Maduro erano brogli senza pudore. La mia intervista a La Stampa x.com

🇰🇪 Machaka. Il luogo dove un sogno ha smesso di essere solo immaginato e ha trovato mani, volti, tempo, cura. È lì che la nostra storia ha iniziato a prendere forma, tra fili intrecciati, ascolto, piccoli passi e tanta realtà. Non tutto era chiaro, non tutto era sem - facebook.com facebook