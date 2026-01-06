Soddisfazione per Andrea Gori Arriva la menzione dell’Onu | Parte attiva del cambiamento
Andrea Gori è stato recentemente riconosciuto come “Impact Maker” dalle Nazioni Unite, un prestigioso attestato di impegno attivo nel cambiamento. Questo riconoscimento, assegnato a sole quarantanove individui a livello mondiale, sottolinea il ruolo di Gori come figura di riferimento nel suo settore. Un risultato che testimonia il suo contributo significativo e la dedizione nel promuovere iniziative di impatto positivo.
PISTOIA Premiato perché parte attiva del cambiamento, perché ritenuto "Impact Makers". Un riconoscimento prestigioso se ad assegnarlo è un’istituzione come le Nazioni Unite e se lo stesso riconoscimento è andato ad altre sole quarantanove persone in tutto il mondo. Basta scorrere l’elenco per incontrare tra i nomi quello dell’unico italiano che, in particolare, è un giovane pistoiese: è Andrea Gori, poco più che trentenne. La selezione è avvenuta a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima ( Cop30 ) a Belém in Brasile, dove la Presidenza della Convenzione Onu sul Clima (Unfccc) ha individuato cinquanta protagonisti della società civile che si sono distinti per il loro contributo concreto a un futuro più sano, equo e resiliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
