Soddisfazione bipartisan | Passo concreto verso una mobilità moderna

La recente introduzione del treno branded Umbria segna un passo importante verso una mobilità più moderna e sostenibile. La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un esempio di innovazione che integra diversi interventi per migliorare il servizio di trasporto regionale. Un risultato che riflette l’impegno bipartisan nel promuovere soluzioni concrete per le esigenze di mobilità dei cittadini umbriai.

PERUGIA "Questo treno brandizzato Umbria – ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – rappresenta un paradigma di innovazione che unisce più livelli di intervento. Non è soltanto uno strumento di promozione e celebrazione del territorio regionale, dalle aree naturalistiche come Piediluco e il Trasimeno fino ai luoghi simbolo della cultura e della spiritualità umbra come la Basilica di San Francesco, ma è anche un segno concreto di attenzione alla sostenibilità ambientale e all’universalità dell’accesso al trasporto pubblico. L’investimento sul ferro - sul quale la nostra amministrazione vuole puntare - va nella direzione di un sistema di mobilità sempre più orientato a mezzi sostenibili, moderni e accessibili, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e rendere il trasporto pubblico una scelta sempre più conveniente per cittadini e visitatori, anche attraverso una progressiva riduzione delle tariffe". 🔗 Leggi su Lanazione.it

