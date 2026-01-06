Sisma a volte ritorna Una notte di scosse nel Maceratese | Non ci si abitua mai

Nel Maceratese, le scosse sismiche si ripetono nel tempo, ricordando la fragilità del territorio. Una notte di terremoto ha risvegliato preoccupazioni e timori tra la popolazione. È un fenomeno che, purtroppo, si presenta con frequenza, lasciando un’impressione di instabilità e richiedendo attenzione continua. La sicurezza e la preparazione restano fondamentali per affrontare queste situazioni imprevedibili.

SANT’ANGELO IN PONTANO (Macerata) Ogni volta che la terra trema, nel Maceratese (e nelle Marche) si risveglia la paura. E il pensiero torna al terremoto di dieci anni fa. Nella notte tra domenica e ieri, dalle 3.02 fino alle 8.36, e con repliche anche al mattino, in provincia di Macerata si sono verificate venti scosse. Quasi tutte con epicentro a Sant’Angelo in Pontano – Comune dell’entroterra maceratese, al confine con il Fermano –, di magnitudo tra 2 e 3.8, la più forte (profondità di 24 chilometri), alle 3.31. Una scossa di magnitudo 2.7 alle 3.17, altre da 2.1 alle 4.57 e da 3 alle 5.15 hanno avuto invece come epicentro i Comuni vicini di Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio e Gualdo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

