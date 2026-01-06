Siria cannonate del regime jihadista sui civili curdi
Nel quartiere di Sheikh Maqsood ad Aleppo, abitato principalmente da curdi, si sono verificati recenti scontri tra le forze governative siriane e gruppi jihadisti. Le autorità siriane hanno utilizzato artiglieria pesante e lanciarazzi contro aree residenziali, causando preoccupazione per la sicurezza dei civili. Questo episodio evidenzia la complessità e la fragilità della situazione nel nord della Siria.
Le forze governative siriane hanno iniziato a colpire i quartieri residenziali nella zona di Sheikh Maqsood (abitata prevalentemente da curdi) ad Aleppo con artiglieria pesante e lanciarazzi. Arrivano notizie di un gran numero di vittime tra la popolazione civile. VIDEO https:t.meletteradamosca32194. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
