Nel maggio 2021, il Comune di Siena affidò in concessione decennale lo stadio Artemio Franchi e il campo Bertoni dell’Acquacalda all’Acn Siena, gruppo presieduto da Armen Gazaryan. L’accordo prevedeva un investimento di 1,2 milioni di euro per lavori di consolidamento, adeguamento sismico e manutenzione. Oggi, Generali, che aveva garantito una fideiussione, deve al Comune 242 mila euro, riaprendo il contenzioso sulla gestione delle strutture sportive.

Tutto ha avuto inizio nel maggio del 2021 quando l’allora amministrazione affidò, con una concessione decennale, all’Acn Siena (in mano al gruppo armeno presieduto da Armen Gazaryan) lo stadio Artemio Franchi e il campo sportivo Bertoni dell’Acquacalda, con il previsto investimento di 1,2 milioni di euro in interventi di consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna coperta e della gradinata oltre a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per entrambe le strutture. Lavori che, una volta passata di mano la società bianconera, diventata Acr Siena, all’ingegnere Emiliano Montanari, non sono mai partiti diventando oggetto, dopo la revoca arrivata nel maggio del 2023, di battaglie legali, ricorsi e controricorsi, richieste esose di risarcimento, con la Robur costretta per un anno a emigrare a Badesse per disputare il campionato di Eccellenza, cui la mancata iscrizione alla C l’aveva condannata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, la battaglia legale. Generali deve al Comune 242mila euro per il Franchi

Leggi anche: «Caro Giordani, sul caso Silva il Comune si deve preparare ad una battaglia legale»

Leggi anche: Stazione ferroviaria mai costruita. Il Comune vince la battaglia legale e verrà risarcito con 4,5 milioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Siena, la battaglia legale. Generali deve al Comune 242mila euro per il Franchi.

Siena, la battaglia legale. Generali deve al Comune 242mila euro per il Franchi - Il Tribunale sblocca la garanzia fidejussoria per la concessione dello stadio e per l’impianto dell’Acquacalda: rigettata l’opposizione della società assicurativa. msn.com