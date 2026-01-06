Sidney una bionda troppo sottovalutata

Sidney, una donna bionda e di successo, spesso sottovalutata, si distingue per la sua naturale bellezza e semplicità. La sua “colpa” è non appartenere alle cerchie politiche o intellettuali di Hollywood e non schierarsi in modo deciso su questioni pubbliche. Questo le ha procurato critiche, nonostante il suo talento e la notorietà. Un esempio di come l’aspetto e il successo possano essere ingiustamente giudicati in un contesto mediatico.

La sua piccola colpa? Essere bella, bionda, non schierata politicamente contro questo o contro quello, non far parte dell'intellighenzia di Hollywood (la stessa che prese una batosta ai tempi della rielezione di Trump) e, soprattutto, avere successo. Lei è Sydney Bernice Sweeney, 28 anni, attrice di enorme consenso per le serie tv The White Lotus e, soprattutto, Euphoria oltre a ruoli tutt'altro che secondari in film quali C'era una volta. Hollywood di Quentin Tarantino, Reality o Tutti tranne te. La bella e formosa Sydney è sempre di più sulla cresta dell'onda in questi primi gelidi giorni del 2026 grazie a Una di famiglia.

