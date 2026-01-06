Sicurezza e prevenzione nei locali | Norme e controlli molto stringenti ma il rischio zero non esiste

La tragica perdita di vite a Crans-Montana ha evidenziato l’importanza delle misure di sicurezza nei locali pubblici, in particolare quelli frequentati da giovani. Nonostante norme e controlli rigorosi, il rischio zero non esiste. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione incendi e sull’adozione di pratiche sicure per tutelare la vita di tutti.

La tragedia avvenuta a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 40 ragazzi, riporta l'attenzione sul tema della prevenzione degli incendi nei locali pubblici, soprattutto se frequentati da giovanissimi. Ne parla Canio Fastiggi, ingegnere e vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Modena e provincia, che fa il punto sulle normative in vigore e sulle principali misure di sicurezza, a partire dai comportamenti da adottare in caso di emergenza. Quanto accaduto in Svizzera ci porta a parlare di rischio incendi anche in Italia. "Il rischio zero, in senso assoluto, non esiste: infatti, le norme di sicurezza antincendio servono proprio a limitare le conseguenze di un possibile innesco.

