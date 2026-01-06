Le parole della madre di Achille, morto a Crans-Montana, ci ricordano l’importanza di essere italiani. In un momento in cui l’attenzione si spegnerà e il silenzio si farà intorno a questa tragedia, rimarrà il dolore per le giovani vite spezzate e il senso di perdita per le famiglie coinvolte. È un richiamo alla solidarietà e alla memoria, affinché il dolore non venga dimenticato.

Quando i riflettori, inevitabilmente, pian piano si spegneranno sulla strage di Crans-Montana e resterà il silenzio ad avvolgere le famiglie di chi non c'è più e di chi ancora sta lottando per sopravvivere, di tutto questo resterà lo strazio per la perdita di 40 giovanissime vite, ma non solo. Resterà anche il ricordo della catena straordinaria di solidarietà che si è attivata per supportare la Svizzera, impreparata ad affrontare un'emergenza di queste dimensioni. E l' Italia, anche stavolta, è stata in prima linea: la protezione civile del nostro Paese è stata la prima ad arrivare per supportare i volontari e i soccorritori svizzeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Siate orgogliosi di essere italiani". Le parole della madre di Achille, morto a Crans-Montana

