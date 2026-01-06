Siamo ciò che vogliamo essere La lezione di vita di Mauro | il bicchiere è mezzo pieno
Mauro Bernardi ci insegna che il nostro carattere e le nostre scelte determinano chi siamo, più delle circostanze. La sua filosofia si basa sull’importanza di affrontare la vita con atteggiamento positivo e dignitoso, scegliendo di vedere il lato migliore delle situazioni. Questa prospettiva ci invita a riflettere sul potere delle nostre reazioni e sulla responsabilità di costruire un percorso personale autentico e rispettoso.
LA STORIA. «Noi non siamo ciò che ci accade, ma siamo come reagiamo a ciò che ci accade». Mauro Bernardi e la sua lezione positiva verso una vita «che sia sempre all’insegna della dignità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
