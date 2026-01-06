Si schianta da solo in bicicletta all' incrocio uomo finisce in ospedale

Un uomo di 61 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta all’incrocio davanti al ponte sul Mella, a Dello, frazione Corticelle, nel tardo pomeriggio di lunedì. L’incidente si è verificato mentre l’uomo percorreva la strada in bicicletta, causando un infortunio che ha reso necessario il trasporto in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Paura per un 61enne caduto dalla bici davanti al ponte sul Mella, a Dello, frazione Corticelle, nel tardo pomeriggio di lunedì. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:20 all'incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Case San Rocco.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, intervenuta per.

