Si schianta da solo in bicicletta all' incrocio uomo finisce in ospedale

Un uomo di 61 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla bicicletta all’incrocio vicino al ponte sul Mella, a Dello. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, e il 61enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Paura per un 61enne caduto dalla bici davanti al ponte sul Mella, a Dello, frazione Corticelle, nel tardo pomeriggio di lunedì. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:20 all’incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Case San Rocco.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, intervenuta per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Si schianta da solo in bicicletta all'incrocio, uomo finisce in ospedale Leggi anche: Si schianta da solo in bicicletta all'incrocio, uomo finisce in ospedale Leggi anche: Si schianta in bici davanti al supermercato, uomo finisce in ospedale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Si schianta da solo in bicicletta all'incrocio, uomo finisce in ospedale; Si schianta da solo in bicicletta all' incrocio uomo finisce in ospedale. Si schianta da solo in bicicletta all'incrocio, uomo finisce in ospedale - La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi, condizioni non gravi per il ciclista ... bresciatoday.it

Rovinosa caduta in bicicletta Succede in un Comune bresciano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.