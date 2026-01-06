Si chiama Cloud-9 ed è il nuovo corpo celeste scoperto dalla NASA una galassia che non ce l’ha fatta

La NASA ha recentemente scoperto Cloud-9, un nuovo corpo celeste che rappresenta un’inedita formazione nell’universo. Si tratta di una galassia costituita principalmente da gas e materia oscura, senza la presenza di stelle. Questa scoperta offre nuove prospettive sulla formazione e l’evoluzione delle strutture cosmiche, arricchendo la nostra comprensione dell’universo e dei suoi misteri.

Gli astronomi hanno individuato qualcosa di mai visto prima nell'universo: una nube cosmica piena di gas e materia oscura, ma completamente priva di stelle. Si chiama Cloud-9 ed è stata confermata grazie al telescopio spaziale Hubble della NASA, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters e presentata al meeting dell'American Astronomical Society, rappresenta la prima prova concreta di un oggetto cosmico teorizzato da tempo ma mai osservato fino ad ora. "Questa è la storia di una galassia fallita", ha spiegato Alejandro Benitez-Llambay dell'Università Milano-Bicocca, responsabile del progetto di ricerca.

