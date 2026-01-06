Si arrende l’ultimo alimentari in paese | Segnale che il territorio si spegne

L’ultimo negozio di alimentari di Casola in Lunigiana ha chiuso, segnando un altro passo verso lo spopolamento del territorio. La perdita di servizi essenziali riflette le sfide di un’area che cerca di fronteggiare il declino demografico e le difficoltà economiche, tra iniziative di rilancio e realtà che si fanno sempre più rare. Un segnale che invita a riflettere sulle dinamiche di un territorio in cerca di speranze e soluzioni.

Casola in Lunigiana, 6 gennaio 2026 – Lotta allo spopolamento tra realtà e progetti, tra futuro e difficoltà imminenti. Legate a una quotidianità sempre più complessa. Ogni serranda che si abbassa, come è successo appena a Casola in Lunigiana, è un interrogativo che si (ri)presenta. Si parla frequentemente in questi ultimi tempi delle 'Aree Interne', le zone montane dei nostri territori dove mantenere servizi di base significa soprattutto contrastare l'esodo della popolazione verso i centri che offrono maggiori comodità. Una problematica sentita anche nel Comune di Casola Lunigiana dove a fine anno, nel capoluogo ha chiuso i battenti l'unico negozio di alimentari ancora in attività.

