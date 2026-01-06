Si apre uno spiraglio sul blocco dei cieli a Socotra | il 7 primo volo della compagnia yemenita per Gedda
Il 7 gennaio segna l'apertura di uno spiraglio per Socotra, con il primo volo della compagnia yemenita verso Gedda. Dopo mesi di blocco, questa novità potrebbe facilitare il ritorno dei turisti e il ripristino delle rotte aeree sull’isola, contribuendo a superare le difficoltà create dalla situazione di emergenza. La programmazione di questo volo rappresenta un passo importante verso la normalizzazione dei collegamenti aerei con Socotra.
Sembra vicina a sbloccarsi la situazione dei turisti bloccati a Socotra dal primo gennaio. La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre per mercoledì 7 gennaio un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli nell’isola. A renderlo noto è stata la Farnesina dopo che oltre 80 italiani sono rimasti bloccati da giorni sull’isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continuano a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e stanno premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Il caso della “famiglia nel bosco”, si apre uno spiraglio. Mandare i figli a scuola? La Zia: “Li danneggerebbe”
Leggi anche: Turisti bloccati a Socotra, l’isola yemenita dai “draghi” vegetali
Si apre uno spiraglio sul blocco dei cieli a Socotra: il 7 primo volo della compagnia yemenita per Gedda - La nota della Farnesina dopo che oltre 80 italiani sono rimasti bloccati da giorni sull'isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen ... ilfattoquotidiano.it
Tra pochi giorni festeggeremo l’Epifania, un momento unico nell’anno che chiude i festeggiamenti natalizi e apre lo spiraglio di un cambiamento che guida verso alla primavera. In questo giorno si intrecciano diverse figure e se abbiamo già parlato dell’arrivo - facebook.com facebook
#Fullkrug al #Milan, ci siamo: la FIGC apre uno spiraglio per avere il tedesco in campo a #Cagliari #MilanPress x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.