Il 7 gennaio segna l'apertura di uno spiraglio per Socotra, con il primo volo della compagnia yemenita verso Gedda. Dopo mesi di blocco, questa novità potrebbe facilitare il ritorno dei turisti e il ripristino delle rotte aeree sull’isola, contribuendo a superare le difficoltà create dalla situazione di emergenza. La programmazione di questo volo rappresenta un passo importante verso la normalizzazione dei collegamenti aerei con Socotra.

Sembra vicina a sbloccarsi la situazione dei turisti bloccati a Socotra dal primo gennaio. La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre per mercoledì 7 gennaio un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli nell’isola. A renderlo noto è stata la Farnesina dopo che oltre 80 italiani sono rimasti bloccati da giorni sull’isola dell’Oceano indiano appartenente allo Yemen. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continuano a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e stanno premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si apre uno spiraglio sul blocco dei cieli a Socotra: il 7 primo volo della compagnia yemenita per Gedda

