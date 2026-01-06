Sì agli show pirotecnici no ai petardi

Dopo anni di esperienza nel settore dei fuochi d'artificio, ho letto con attenzione le proposte di vietare la vendita di petardi. È importante distinguere tra spettacoli pirotecnici regolamentati e dispositivi pericolosi. La corretta gestione e l’uso responsabile possono garantire momenti di festa sicuri, evitando rischi inutili. È fondamentale trovare un equilibrio tra tradizione e sicurezza, promuovendo iniziative che rispettino le normative e tutelino le persone.

Sono stato un imprenditore di un'azienda di fuochi d'artificio. Ho letto la risposta con la quale propone di vietare la vendita di botti. Sono sorpreso. Vietare i fuochi artificiali non serve: la criminalità e i produttori abusivi ci sguazzerebbero. I danni e i feriti sono dovuti quasi esclusivamente ad articoli illegali potenti e poco sicuri. Si deve cercare di fare formazione corretta. E ricordo che le ordinanze comunali sono tutte illegittime. Giotto Benassi Risponde Beppe Boni Mettiamo ordine nei legittimi dubbi di qualche lettore. I fuochi d'artificio, maneggiati da professionisti nelle feste e nelle sagre, sono una cosa, i botti e i petardi che finiscono nelle mani di chiunque, spesso ragazzini, un'altra.

