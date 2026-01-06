Sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto | per bloccarlo gli sparano a una gamba

A Milano, un episodio di violenza ha visto un uomo aggredire un poliziotto, colpendolo con due coltellate. Per bloccare l’aggressore, gli agenti hanno dovuto ricorrere allo sparo, ferendo l’uomo a una gamba. L’intervento ha evitato ulteriori conseguenze e ha portato all’arresto del responsabile. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente attenzione alla sicurezza urbana nella città.

Attimi di terrore in un appartamento a Milano. Un uomo ha aggredito un poliziotto colpendolo con due coltellate. L'atto violento è stato smorzato dall'intervento di un altro agente, che lo ha bloccato con un colpo di pistola sparato alla coscia.L'aggressioneTutto è accaduto lunedì 5 gennaio poco. 🔗 Leggi su Today.it

