Sesto Fiorentino | muore 31enne nell’auto in fiamme sulle colline

6 gen 2026

Nella notte del 5 gennaio 2026, un uomo di 31 anni ha perso la vita in un incidente sulle colline di Sesto Fiorentino, dove la sua vettura è stata coinvolta da un incendio. L’evento ha causato gravi ustioni e il decesso dell’uomo. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti per chiarire le cause dell’incendio.

