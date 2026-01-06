Sesto Fiorentino | muore 31enne nell’auto in fiamme sulle colline

Nella notte del 5 gennaio 2026, un uomo di 31 anni ha perso la vita in un incidente sulle colline di Sesto Fiorentino, dove la sua vettura è stata coinvolta da un incendio. L’evento ha causato gravi ustioni e il decesso dell’uomo. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti per chiarire le cause dell’incendio.

Nella tarda serata di ieri, 5 gennaio 2026, un di 31 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ustionato in un incendio che ha coinvolto la sua auto sulle colline di Sesto Fiorentino

