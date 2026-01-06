Serve sempre più tempo per le serie tv e un po’ è anche colpa tua

Negli ultimi anni, le serie TV richiedono sempre più tempo per essere prodotte, tra esigenze di alta qualità e attori molto impegnati. Questo fenomeno provoca lunghi intervalli tra le stagioni, influendo sulla fruizione degli spettatori. Le intelligenze artificiali potrebbero rappresentare una soluzione, accelerando i processi di produzione e migliorando l’efficienza. Ma quali sono i vantaggi e le sfide di questa innovazione nel mondo dello spettacolo?

Serial che sembrano film, attori troppo impegnati ed effetti speciali sempre più complessi: perché passa così tanto tempo fra una stagione e l’altra? Le IA potrebbero risolvere questi problemi?. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

