Serie D Forlì acciaccati da recuperare verso Ravenna

Il Forlì si prepara al derby contro il Ravenna, in programma sabato alle 17. La squadra affronta questa sfida dopo un periodo di recupero e tensione, consapevole dell'importanza dell'incontro. La settimana di lavoro è stata dedicata alla fase di preparazione, con l'obiettivo di presentarsi al meglio in una partita che rappresenta un momento chiave per la stagione.

In preparazione del derby più sentito. Lo spogliatoio del Forlì vive in questi giorni la lunga vigilia del match di sabato, fischio d’inizio alle 17.30, sul campo del Ravenna. Una partita già di per sé molto sentita dalle due tifoserie, che nell’occasione si augurano entrambe una ripartenza positiva dopo le ultime gare negative delle due squadre: i padroni di casa di mister Marchionni, infatti, hanno appena perso la testa della classifica dopo i due ko consecutivi subiti in casa di Vis Pesaro (1-0) e Campobasso (2-1); la squadra di Miramari, a sua volta, dopo le battute d’arresto con Perugia (4-0) ed Arezzo (1-2) si è ritrovata fuori dalla zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

