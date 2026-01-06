Serie D | entusiasmo tra i biancorossi dopo il blitz di Poggibonsi Terranuova c’è aria di playoff
Dopo la vittoria a Poggibonsi, il Terranuova Traiana mostra ottimismo in Serie D. Marco Becattini sottolinea l’importanza di mantenere equilibrio e prudenza, pur riconoscendo le potenzialità della squadra. Con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica, il club si prepara a proseguire con determinazione, mantenendo un atteggiamento sobrio e concentrato. La stagione resta aperta, con l’attenzione rivolta ai prossimi impegni e alle chance di playoff.
TERRANUOVA "Non nascondo la voglia di assecondare le ambizioni dei ragazzi". Marco Becattini, dopo la prima vittoria esterna del 2026 a Poggibonsi, continua a raccomandare prudenza sul percorso in campionato del Terranuova Traiana, ma allo stesso tempo vuole lasciare che il gruppo si diverta. Dopo l’1-0 allo Stefano Lotti i valdarnesi si trovano a -2 dalla zona playoff. "I ragazzi non si sono mai trovati in una situazione così in serie D ed è quindi giusto sognare – ha sottolineato l’allenatore – Se lo facciamo mantenendo i piedi per terra, la squadra potrà fare ancora bene. Arrivati a questo punto, vedo gli allenamenti e posso dire che il gruppo è diventato squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
