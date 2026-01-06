Serie D | entusiasmo tra i biancorossi dopo il blitz di Poggibonsi Terranuova c’è aria di playoff

Dopo la vittoria a Poggibonsi, il Terranuova Traiana mostra ottimismo in Serie D. Marco Becattini sottolinea l’importanza di mantenere equilibrio e prudenza, pur riconoscendo le potenzialità della squadra. Con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica, il club si prepara a proseguire con determinazione, mantenendo un atteggiamento sobrio e concentrato. La stagione resta aperta, con l’attenzione rivolta ai prossimi impegni e alle chance di playoff.

