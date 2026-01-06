Serie A19° turno | Sassuolo-Juventus 0-3

Nel 19° turno di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra torinese, dopo il pareggio interno con il Lecce, mantiene il passo della Roma al quarto posto, raggiungendo 36 punti. La partita si è svolta in trasferta, dimostrando la continuità dei bianconeri nel cammino stagionale.

La Juventus riscatta il pari interno con il Lecce e tiene il passo della Roma al quarto posto. In casa del Sassuolo, rotondo 0-3 che frutta 36 punti. Neroverdi a centro classifica a 23. Parte bene la Juve che però trova il vantaggio solo su autogol di Muharemovic che mette in porta un cross di Kalulu (16'). Yildiz ci prova almeno tre volte, Muric ci arriva sempre. Ripresa. Il portiere del Sassuolo si ripete su Thuram e viene graziato da Miretti, ma capitola sul nuovo tentativo del centrocampista (62') e a David (63').

