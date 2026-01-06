Serie A Lecce-Roma 0-2 | giallorossi quarti a -1 dal Napoli
La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Lecce, consolidando la sua posizione in classifica e attestandosi al quarto posto a un punto dal Napoli. La squadra si prepara ad affrontare il mercato di gennaio, puntando a rinforzare il reparto offensivo. Nel frattempo, i due attaccanti finora meno prolifici lavorano per contribuire al miglioramento complessivo della fase offensiva.
Aspettando dal mercato di gennaio rinforzi pesanti in fase offensiva, ci pensano i due attaccanti poco prolifici a rilanciare la Roma. Ferguson e Dovbyk mettono la firma sul successo dei capitolini a Lecce che tornano così a guardare da vicino la zona Champions, posizionandosi a -1 dal terzo posto occupato dal Napoli. Serviva una reazione convincente, fatta di attenzione e furore, dopo la sconfitta di Bergamo condita anche da polemiche, per riprendere fiducia e convinzione. E il successo ottenuto al 'Via del Mare' ha un valore doppio per la squadra di Gasperini. Il tecnico ha infatti dovuto imbastire una squadra in piena emergenza con nove assenti e una difesa tutta da inventare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
