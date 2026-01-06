Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 19a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 19ª giornata della Serie A 2025/26 sarà trasmessa da Sky Sport e NOW, con partite distribuite tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Gli incontri includono Lecce-Roma, Bologna-Atalanta e Parma-Inter, con copertura pre e post partita, inviati sul campo e aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Sky Sport. Il palinsesto offre un’ampia panoramica della giornata, garantendo un’informazione completa e puntuale sugli eventi del massimo campionato italiano.

Martedi 6 Gennaio alle 18:00 LECCE - ROMA Mercoledi 7 Gennaio alle 18:30 BOLOGNA - ATALANTA Mercoledi 7 Gennaio alle 20:45 PARMA - INTER PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 19a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Leggi anche: Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter: Pasalic sulla trequarti, Calhanoglu dal 1'; Inter-Bologna, la diretta da San Siro; Genoa - Pisa (1-1) Serie A 2025; Classifica Assistman in A, c'è un nuovo giocatore in vetta. Sassuolo-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo- sport.virgilio.it

