Serie A 19a giornata | Pisa-Como 0-3

Nella 19ª giornata di Serie A, il Como di Fabregas conquista una vittoria convincente sul campo del Pisa, ultimo in classifica, con il risultato di 0-3. La partita testimonia la crescita della squadra lombarda, che continua la sua corsa verso obiettivi più ambiziosi. Un risultato importante per il Como, che mantiene alta la concentrazione in una fase cruciale della stagione.

17.00 Continua la caccia all'Europa dell'ambizioso Como di Fabregas, che passa 0-3 in casa del Pisa ultimo in classifica. Due conclusioni mancine di Nico Paz respinte da Semper, percussione e destro Tramoni largo di poco: 1° tempo equilibrato e giocato su buoni ritmi. Toscani aggressivi, subito due occasioni in avvio ripresa per Piccinini:Butez attento Risponde Paz:Semper devia in angolo. Al 68' i lariani graffiano: Perrone timbra dal limite. Al 76' ripartenza e raddoppio Douvikas.Poi due rigori:Butez ipnotizza Nzola (85'),segna invece Douvikas.

