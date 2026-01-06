“Quando ho corso quella finale è come se stesse cambiando qualcosa dentro di me. Sono entrata in un'altra dimensione. Ed è in quel momento che sono riuscita a esprimere tutto il mio potenziale”. Serena Caravelli, classe 1979, descrive così quella finale negli 80 ostacoli W45 dove, con il tempo di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Serena Caravelli: "Una gioia essere l'atleta dell'anno. Una stagione che non dimenticherò"

Leggi anche: Carmassi e Caravelli in corsa per il titolo di "Atleta dell’Anno"

Leggi anche: Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno in Italia, ma in grado di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

MASTER DELL’ANNO – DONNE VINCE SERENA CARAVELLI! La velocista-ostacolista del Friuli Venezia Giulia conquista il titolo grazie alla combinazione tra i voti espressi sui profili social dell’Atletica Italiana e le preferenze del panel di esperti. Leggi la - facebook.com facebook

MASTER DELL’ANNO DONNE: VINCE SERENA CARAVELLI! La velocista e ostacolista friulana premiata dal mix tra i voti sui profili social dell’Atletica Italiana e le preferenze espresse dal panel di esperti #atletadellanno2025 #atleticaitaliana x.com