Senzatetto al gelo in stazione | Per il Comune gli invisibili non esistono
L'emergenza dei senzatetto al gelo evidenzia una criticità sociale spesso trascurata. Le basse temperature degli ultimi giorni mettono a rischio la vita di chi vive in condizioni di vulnerabilità, evidenziando la necessità di interventi più efficaci da parte delle istituzioni. È importante prestare attenzione a questa problematica, affinché nessuno sia lasciato invisibile davanti alle rigide temperature invernali.
Il tema dei senzatetto al gelo mostra una grave emergenza sociale. Le basse temperature invernali delle ultime settimane stanno di fatto mettendo a rischio la vita delle persone vulnerabili. È successo a Shirzai Faradullah, il giovane afghano morto a 25 anni per un'intossicazione da monossido di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli
Leggi anche: “Sickar rischia di morire al gelo”, l’appello per il migrante senzatetto
Gelo record, niente più posti per accogliere i senzatetto: il Comune valuta l’apertura straordinaria delle palestre cittadine - Con il termometro che precipita stabilmente sotto lo zero, Bolzano torna a fare i conti con l'incubo di chi non ha un tetto sopra la testa. ildolomiti.it
Freddo a Napoli, aperta per i senzatetto la stazione “Museo” della Linea 1 della metro - La stazione Museo della Linea 1 della metro di Napoli aperta per una settimana di notte per i senza fissa dimora vista l’ondata di gelo. fanpage.it
Emergenza freddo a Napoli, anche la stazione Mostra resterà aperta di notte per i senzatetto - Dopo la stazione Museo della Linea 1 della metropolitana Anm, anche la stazione Stadio Maradona / Mostra dell’Eav resta aperta per i senza fissa dimora. fanpage.it
Gelo e fiamme, senzatetto a rischio a Bolzano. Il sindaco Corrarati: "Monitoriamo la situazione per capire se occorre attivare un'operazione di Protezione civile di emergenza". - facebook.com facebook
Piano freddo a Milano, 450 senzatetto nei centri del Comune: “Arriva il gelo, segnalate chi aiutare” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.