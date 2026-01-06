sei cantieri in strada dopo le feste sprint del teleriscaldamento per avere i soldi del pnrr

Da domani a Forlì riprenderanno i lavori di Hera per l’estensione della rete di teleriscaldamento. Sei cantieri saranno attivi in diverse zone della città, segnando un passo importante nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR. L’intervento mira a migliorare l’efficienza energetica e a favorire un utilizzo più sostenibile delle risorse. I lavori si protrarranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di completare le opere nel rispetto dei tempi stabiliti.

Da domani ripartono a Forlì i lavori di Hera per l’estensione della rete del teleriscaldamento, con l’avvio simultaneo di più cantieri in diverse aree della città. L’intervento entra nella sua fase più intensa per rispettare la scadenza fissata dal Pnrr, che impone la conclusione delle opere entro giugno. Per accelerare i tempi, da domani le attività saranno portate avanti su sei cantieri, segnalati, così da ridurre la durata dei disagi pur garantendo l’avanzamento del progetto. Nell’area industriale di Coriano è prevista la posa di circa tre chilometri di tubazioni. Fino al 17 aprile i cantieri interesseranno via Schiaparelli, via Colorni e un tratto di via Bernale, con chiusura delle carreggiate, garantendo l’accesso a residenti e attività produttive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

