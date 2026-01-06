Segreti di famiglia 3 replica puntata 6 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 6 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz, Eren e Metin indagano sulla ragazza sconosciuta arrivata in ospedale. Grazie alle registrazioni delle telecamere dell’ospedale, scoprono che la ragazza è stata portata lì da un taxi. Il tassista viene interrogato e dichiara di averla trovata al posteggio taxi, incosciente e ricoperta di sangue. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 37 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

