Segregata in casa a 18 anni e incinta | salvata dai carabinieri la suocera le vietava persino la tv

Una giovane di 18 anni, incinta, è stata recentemente soccorsa dai carabinieri dopo aver vissuto in condizioni di isolamento nella propria abitazione in provincia di Como. La ragazza era tenuta segregata e le veniva anche vietato di guardare la televisione, sotto la stretta sorveglianza della suocera. La vicenda evidenzia situazioni di vulnerabilità e la necessità di interventi per tutelare le giovani donne in difficoltà.

Aveva 18 anni, era incinta e fino a pochi giorni fa viveva segregata in casa in un comune in provincia di Como di cui non faremo il nome, data la delicatezza della storia. Alina, nome di fantasia, non poteva studiare, lavorare o avere contatti con l’esterno. Persino guardare la televisione le era. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Segregata in casa a 18 anni e incinta: salvata dai carabinieri, la suocera le vietava persino la tv Leggi anche: Sassari, picchia la compagna incinta e la rinchiude in casa: arrestato dai carabinieri Leggi anche: Gussola, mamma subisce da anni le violenze del figlio 25enne: salvata dai carabinieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pelè nel testamento inserisce la figlia mai riconosciuta (morta 18 anni fa). Ecco a chi andrà l'eredità. Segregata in casa a 18 anni e incinta: salvata dai carabinieri, la suocera le vietava persino la tv - A salvarla è stata una lontana parente che ha dato l’allarme ai carabinieri, intervenuti in modo ... quicomo.it

Ragazza di 16 anni adescata online, segregata in casa e violentata. Arrestati madre e figlio - A Montemarciano, in provincia di Ancona, una donna e suo figlio sono stati arrestati e dovranno rispondere di sequestro di persona e violenza sessuale. blitzquotidiano.it

Palermo, sei anni di violenze: segregata in casa e costretta a prostituirsi dal compagno - Sei anni di violenze passati a convivere con lo stesso uomo che la costringeva a prostituirsi. ilmessaggero.it

Taranto: donna segregata in casa, liberata dagli agenti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.