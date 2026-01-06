Se Trump si fosse mosso con maggiore tempestività, forse oggi avremmo potuto ammirare nelle botteghe di San Gregorio Armeno la statuina del Tiranno Ammanettato, simbolo di un’epoca passata. La puntualità e la tempestività sono aspetti fondamentali, anche nel mondo dell’artigianato e delle tradizioni natalizie. Un esempio di come i tempi possano influenzare la realizzazione di simboli e rappresentazioni legate alla cultura popolare.

Ho un solo appunto da fare a Trump: si fosse mosso un po’ prima, i presepari di San Gregorio Armeno avrebbero fatto in tempo a preparare la statuina del Tiranno Ammanettato. In aggiunta alle novità presepistiche dell’ultimo Natale: Papa Leone, Giorgio Armani, Ornella Vanoni, Yannik Sinner. E molto più istruttive di queste: Maduro ai ceppi ricorda che il dispotismo alla lunga non paga. Il comunista venezuelano come ogni buon dittatore non poteva sopportare la libertà di espressione e aveva imposto una molto orwelliana “Legge contro l’Odio”, una specie di Legge Zan però a più ampio spettro, un bavaglio per qualsivoglia tipo di dissenso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se solo Trump si fosse sbrigato avremmo avuto nel presepe la statuina del Tiranno Ammanettato

Leggi anche: Il presepe si arricchisce di futuro: Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo Caiazzo la statuina del lavoro

Leggi anche: Consegnata al vescovo la nuova statuina del presepe

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Se solo Trump si fosse sbrigato avremmo avuto nel presepe la statuina del Tiranno Ammanettato.

Se solo Trump si fosse sbrigato avremmo avuto nel presepe la statuina del Tiranno Ammanettato - Se il blitz americano fosse avvenuto prima i presepari di San Gregorio Armeno avrebbero fatto in tempo a preparare anche una ... ilfoglio.it