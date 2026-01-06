se conte ha gli uomini contati intanto chivu fa pre tattica e ne cambia almeno 4 a parma

Prima della sfida contro il Napoli, l’Inter di Chivu si prepara per la partita contro il Parma, in programma domani sera. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione, considerando il pareggio dello scorso anno che influì sulla corsa allo Scudetto. Chivu sta effettuando diverse variazioni nella formazione, con almeno quattro cambi previsti rispetto alla formazione precedente, in vista di un impegno cruciale per la squadra nerazzurra.

Prima della sfida al Napoli, l’Inter di Chivu dovrà vedersela contro il Parma domani sera. Una gara che l’anno scorso gli interisti ricordano bene: il 2-2 al Tardini permise al Napoli di ritornare in corsa per lo Scudetto, che il Napoli stesso avrebbe potuto vincere proprio a Parma ma pareggiò 0-0 alla penultima giornata. Intrecci. Intanto, Chivu prepara un ricco turnover proprio per arrivare pronti al Napoli, cosa che invece Conte non potrà permettersi. Ne parla il Corriere dello Sport. Bonny è tornato in gruppo, Diouf e fuori e potrebbe giocare Luis Enrique dal 1?. Dentro anche Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

