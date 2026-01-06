Scuole chiuse in Toscana l’elenco dei Comuni Dopo le nevicate preoccupa l’allerta ghiaccio

L'elenco dei Comuni toscani con scuole chiuse a causa delle recenti nevicate e dell’allerta ghiaccio prevista per domani, mercoledì 7 gennaio. La situazione richiede attenzione e precauzioni, con condizioni climatiche che influenzano la viabilità e la sicurezza delle scuole. Di seguito si riportano i dettagli aggiornati sui territori interessati e le misure adottate dalla regione.

Firenze, 6 gennaio 2025 – Dopo le abbondanti nevicate di oggi, martedì 6 gennaio, a preoccupare è soprattutto l’allerta ghiaccio emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per tutta la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio. Neve a Firenze e sulle colline, il maltempo colpisce anche la città. Bloccata via Bolognese Per questo molti sindaci toscani stanno emettendo ordinanze di chiusura delle scuole, la cui riapertura dopo le vacanze natalizie era prevista appunto per domani. Vediamo l’elenco completo provincia per provincia. Provincia di Firenze Marradi Palazzuolo sul Senio Provincia di Arezzo Poppi Castel Focognano Provincia di Pisa Volterra Montecatini Val di Cecina L’allerta meteo ghiaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole chiuse in Toscana, l’elenco dei Comuni. Dopo le nevicate preoccupa l’allerta ghiaccio Leggi anche: Scuole chiuse in Toscana per allerta arancione, l’elenco dei Comuni Leggi anche: Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. In Toscana scatta l’allerta meteo per neve Ecco l’elenco dei comuni coinvolti. Scuole chiuse in Toscana, l’elenco dei Comuni. Dopo le nevicate preoccupa l’allerta ghiaccio - Molti sindaci stanno emettendo delle ordinanze sulla base del provvedimento emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale. lanazione.it

Scuole: a Faenza mercoledì 7 gennaio aperti nidi, materne, elementari e medie. Chiuse le superiori - Le nevicate che hanno interessato l’intero territorio di Faenza nel corso della giornata stanno progressivamente perdendo intensità. ravennanotizie.it

Scuole superiori chiuse mercoledì in tutta la provincia di Ravenna - A causa della nevicata del 6 gennaio, e in previsione delle basse temperature che verranno raggiunte nella notte, con conseguente rischio ghiaccio, tutti i sindaci della provincia di Ravenna hanno dec ... ravennawebtv.it

SCUOLE CHIUSE Le lezioni riprenderanno l'8 gennaio. La decisione è stata presa, spiega la Segreteria di Stato Istruzione, per effettuare i controlli necessari nelle strutture - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTI COMUNI | ELENCO AGGIORNATO LIVE x.com

