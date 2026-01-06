Scuole chiuse domani 7 gennaio per maltempo? Aggiornamenti comune per comune attenzione ai falsi allarmi

Le scuole potrebbero essere chiuse domani, 7 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali del proprio comune, poiché circolano anche informazioni non confermate riguardo alla chiusura a Roma e in altre zone. È importante verificare le comunicazioni ufficiali per evitare falsi allarmi e conoscere eventuali variazioni nel calendario scolastico.

Il maltempo frena il ritorno a scuola, la fake news sulla chiusura a Roma. La riapertura delle scuole dopo le festività natalizie sarà segnata dal freno a mano in diverse regioni italiane a causa del maltempo. Nevicate, pioggia intensa e temperature sotto lo zero hanno spinto numerosi comuni a disporre chiusure preventive delle scuole per mercoledì 7 gennaio 2026. Tuttavia, è fondamentale fare chiarezza: il Comune di Roma ha smentito categoricamente la circolazione di un presunto provvedimento di chiusura delle scuole che sta girando sui social e su WhatsApp. In un comunicato ufficiale, l’amministrazione capitolina precisa: “Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su WhatsApp è un falso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

