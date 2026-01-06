Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone Trieste Urbino e Ravenna L' elenco completo A Roma restano aperte
Domani, 7 gennaio, le scuole saranno chiuse a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A Roma, invece, le attività scolastiche si svolgeranno regolarmente. La decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate dal Nord e dal Centro Italia per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, in presenza di neve e temporali in diverse zone del Paese.
