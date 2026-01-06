Scuole chiuse a Tivoli e Palombara per il maltempo

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di Tivoli e Palombara Sabina resteranno chiuse mercoledì 7 gennaio. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti ufficiali e di rispettare le indicazioni delle autorità locali.

Rimarraanno chiuse le scuole a Tivoli e Palombara Sabina per il maltempo domani, mercoledì 7 gennaio. La direzione regionale di protezione civile ha decretato l'allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene ma l'intero territorio regionale è in difficoltà per via delle piogge. Emergenza maltempo a Roma: alberi caduti, allagamenti e strade chiuse. Allerta rossa per l'Aniene. Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali.

PALOMBARA SABINA – Allerta rossa, domani scuole chiuse - Domani, mercoledì 7 gennaio, resteranno le scuole di ogni ordine e grado del comune di Palombara Sabina. tiburno.tv

Scuole Chiuse nel comune di Tivoli (Roma) - Il sindaco decide di chiudere le scuole nella giornata di mercoledì 7 gennaio 2026. notizieweblive.it

Scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, a Trieste. Il sindaco Roberto Dipiazza sta predisponendo l’ordinanza che disporrà la chiusura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale nella giornata di mercoledì 7 gennaio - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTI COMUNI | ELENCO AGGIORNATO LIVE x.com

