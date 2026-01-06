Scuole chiuse a Frosinone il 7 gennaio 2026 | stop alle lezioni per verifiche su edifici e viabilità

Il sindaco di Frosinone ha disposto la chiusura delle scuole per il 7 gennaio 2026, in seguito a controlli necessari su edifici e strade. La misura mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, considerando i recenti dissesti idrogeologici che hanno interessato la zona. La decisione sarà valida per tutta la giornata, in attesa di esiti e ulteriori valutazioni.

Il sindaco Mastrangeli ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di Frosinone per il 7 gennaio 2026, motivando la decisione con la necessità di verifiche urgenti su edifici e viabilità dopo i recenti dissesti idrogeologici.

