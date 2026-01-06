Scuole chiuse a Frosinone il 7 gennaio 2026 | stop alle lezioni per verifiche su edifici e viabilità

Da orizzontescuola.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Frosinone ha disposto la chiusura delle scuole per il 7 gennaio 2026, in seguito a controlli necessari su edifici e strade. La misura mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, considerando i recenti dissesti idrogeologici che hanno interessato la zona. La decisione sarà valida per tutta la giornata, in attesa di esiti e ulteriori valutazioni.

Il sindaco Mastrangeli ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di Frosinone per il 7 gennaio 2026, motivando la decisione con la necessità di verifiche urgenti su edifici e viabilità dopo i recenti dissesti idrogeologici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Scuole chiuse a Montesarchio: verifiche tecniche sugli edifici

Leggi anche: Allerta meteo scuole chiuse giovedì 4 dicembre: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cassino, blitz contro le auto senza assicurazione: 8 sequestri e vandalismi in centro; Allerta meteo arancione a Roma domani: divieti e raccomandazioni, Gualtieri firma l’ordinanza.

scuole chiuse frosinone 7Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali. leggo.it

scuole chiuse frosinone 7Frosinone, dopo scuole chiuse per maltempo - Il sindaco del capoluogo, Riccardo Mastrangeli, ha appena firmato l'ordinanza che prevede i cancelli chiusi per ogni scuola di ordine e ... msn.com

scuole chiuse frosinone 7Nei Comuni della Bassa Romagna scuole superiori chiuse il 7 gennaio, aperte le altre scuole - La Bassa Romagna si prepara alla giornata di domani con una gestione differenziata delle scuole, decisa di concerto con il resto della provincia dopo le ... ravennanotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.