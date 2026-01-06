Scuole chiuse 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna | ecco dove

Il 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna molte scuole rimarranno chiuse. Diversi comuni hanno deciso di posticipare la ripresa delle attività scolastiche, interessando studenti di ogni ordine e grado. Questa scelta riguarda specifiche aree e circostanze locali, contribuendo a garantire sicurezza e benessere nel contesto attuale. Di seguito, si elencano i comuni interessati e le motivazioni principali di questa decisione.

Bologna, 6 gennaio 2026 – Tanti i comuni che hanno scelto di tenere le scuole chiuse mercoledì 7 gennaio 2026, giorno di rientro sui banchi per gli studenti di ogni ordine e grado. Perché? Prima la neve, scesa copiosa come non si vedeva da decenni. Poi l’allarme gelo della notte, con le temperature che dovrebbero scendere ampiamente sotto zero su gran parte della regione, soprattutto in montagna. Il che renderà gli spostamenti nelle ore della prima mattina molto problematici per la presenza di ghiaccio sulle strade. Neve in A14, il video Branco di lupi in aeroporto a Rimini: voli sospesi, intervengono gli esperti per allontanarli Ecco una panoramica, in aggiornamento, dei comuni che hanno deciso di regalare un giorno in più di vacanza agli studenti ma anche un giorno di grande difficoltà per i genitori che, in molti casi, tornano al lavoro proprio domani con la ripartenza dopo le vacanze natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

