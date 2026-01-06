Il sindaco Roberto Ascani aggiorna sulla gestione dei fondi destinati all’edilizia scolastica. La realizzazione di interventi di rilevanza storica per la città richiede risorse, impegno e una costante attenzione da parte degli uffici comunali, anche in considerazione delle stringenti scadenze imposte dal PNRR. La media degli interventi sarà intestata a Soprani, garantendo trasparenza e cura nella tutela del patrimonio scolastico locale.

E’ il sindaco Roberto Ascani a fare il punto sulla situazione che riguarda l’edilizia scolastica. "La realizzazione di opere che hanno importanza storica per la città assorbe risorse aggiuntive, impegno e attenzione da parte dei nostri uffici anche a causa delle rigide tempistiche del Pnrr – dice -. A maggior ragione perché nel corso degli anni i significativi adeguamenti al rialzo dei prezzi rispetto ai bandi originari hanno richiesto ulteriori sforzi a cui il Comune sta facendo fronte con propri fondi di bilancio". Da qui la necessità di fissare delle priorità nel piano degli interventi pubblici a favore di scuola, asilo e palestra scolastica per consegnare alla città le opere e rispettare la scadenza di giugno, traguardo alla portata perché Castelfidardo è tra i Comuni con la maggiore percentuale di avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scuola, lavori con i nostri fondi. La media sarà intestata a Soprani"

