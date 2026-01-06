Scontro sul turismo | Feste da incorniciare

L'articolo di Aldo Di Tommaso affronta il dibattito sul turismo in Italia, evidenziando le criticità legate alla gestione degli eventi natalizi e alle politiche del Partito Democratico. La discussione mette in luce come una maggiore apertura e strategia condivisa possano contribuire a valorizzare il settore e migliorare l’esperienza turistica nel nostro paese.

di Aldo Di Tommaso "Se il Pd uscisse dal guscio in cui è rintanato e dai suoi circoli, forse eviterebbe storture del livello visto sul tema turismo ed eventi natalizi". È netta e aspra la replica che arriva dal centrodestra di Bellaria Igea Marina alle critiche sollevate in questi giorni dai dem sulle festività e sulla strategia turistica della città. "In questi giorni Bellaria è stata vivissima e da tale si prepara anche all’Epifania", sottolineano i gruppi di governo, ricordando come siano stati "circa 40 gli alberghi aperti" e numerosi gli ospiti che hanno scelto la città di Panzini "chi per qualche giorno, chi per un soggiorno ancora più lungo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

