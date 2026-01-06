Scontro fra auto poi scoppia l’incendio Paura a Ghivizzano

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2026, a Ghivizzano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Dopo lo scontro, si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ancora sotto shock per l’accaduto.

Ghivizzano (Lucca), 6 gennaio 2026 – Incidente stradale la scorsa notte, intorno all'una, a Ghivizzano. Un incendio è scoppiato dopo lo scontro fra due auto in via Nazionale; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana. I due conducenti coinvolti sono stati trasferiti in ospedale dal personale del 118. Le vetture, completamente distrutte dal rogo, sono state poi rimosse dalla carreggiata dal carro attrezzi. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per i rilievi di competenza.

